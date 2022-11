Paulo Silva deixa comando técnico do Canelas

Paulo Silva já não é treinador do Canelas, clube que orientava desde o início desta época. O técnico, de 31 anos, deixa o clube no 7.º lugar da Série A da Liga 3, com 11 pontos em 8 jogos.O clube não oficializou a saída, mas Paulo Silva deu conta da mudança através de uma publicação nas redes sociais. "Quatro meses de grande aprendizagem, de momentos felizes e acima de tudo, acompanhado de um grupo de jogadores que ficam para sempre ligados à minha história, naquela que foi a minha primeira experiência enquanto treinador principal no patamar sénior. E que experiência! Acima de tudo, grato pela oportunidade e por todo o reconhecimento ao longo do trajeto. Muito obrigado a todos que me apoiaram incondicionalmente nesta 'jornada'. O melhor, seguramente, está para chegar!", pode ler-se.