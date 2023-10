Pedro Costa é o novo treinador do Amora, atual último classificado da Série B da Liga 3, sucedendo a Pedro Duarte, que saiu devido a maus resultados. O técnico açoriano, de 35 anos, conta apenas como uma época de experiência do chefe de equipa, no Guadalupe, na temporada passada e no início de 23/24, mas tem no currículo muitos anos com adjunto.