Pedro Duarte é o novo treinador da Sanjoanense, equipa que vai disputar a nova Liga 3 em 2021/22. O técnico, de 41 anos, estava sem clube depois de ter orientado o Ac. Viseu, na 2ª Liga, em 18 jogos da temporada passada.





O jovem treinador começou a carreira nas camadas jovens do Arsenal Devesa, passando depois para a formação do Sp. Braga. Seguiu-se uma experiência no futebol jovem chinês, no Tianjin Teda, até que a primeira aventura como treinador principal chegou em 2018/19, no Maria da Fonte. Seguiu-se o Estoril (equipas sub-23 e A), em 2019/20, e o Ac. Viseu, na temporada passada.A Sanjoanense, que também já apresentou Sérgio Barge como diretor de equipa, futebol e operações, irá apresentar nos próximos dias os primeiros reforços e os jogadores que transitam da temporada passada.