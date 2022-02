Pedro Gandaio de saída do V. Setúbal

O V. Setúbal deverá oficializar nas próximas horas a saída de Pedro Gandaio do comando técnico do actual 4.º classificado da série B da Liga 3. Após a derrota desta noite, por 2-1, no Estádio do Bonfim, com o Torreense, o treinador, que em outubro tinha assumido o comando da equipa após a saída de António Pereira do cargo, já não compareceu na sala de imprensa para fazer o comentário ao jogo.

Em vez do jovem timoneiro surgiu na conferência Carlos Padrão, diretor do Futebol Profissional dos setubalenses que entrou recentemente em funções. Sem assumir a saída do treinador, o antigo guarda-redes do clube disse que é chegado o momento de viragem. "Este é o momento da viragem e em que nós, Vitória FC, vamos partir para aquilo que realmente queremos, que é lutar pela subida do Vitória à II Liga".

Pedro Gandaio vinha há algum tempo a ser contestado pelos adeptos sadinos, que esta noite, depois da derrota com o Torreense, não pouparam o treinador com apupos e pedidos de demissão. A administração da SAD e o treinador negoceiam neste momento a rescisão e, ao que tudo indica, o clube vai anunciar nas próximas horas o nome do técnico que vai liderar a equipa nas três jornadas que faltam para terminar a fase atual da Liga 3.