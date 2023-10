Pedro Machado deixa São João de Ver e vai treinar Ol. Hospital

Pedro Machado deixa o comando técnico do São João de Ver, onde chegou no início da época, e deixa a equipa no 2º lugar da Série B do Campeonato de Portugal após 6 jornadas – ontem derrotou o Marco (1-0) – com os mesmos 16 pontos do 1º (Amarante). O treinador de 38 anos, sabe Record, vai assumir o comando técnico do Ol. Hospital, na Liga 3.

O São João de Ver anunciou a saída em comunicado nas redes sociais, onde o treinador deixou ainda uma mensagem: "Foi uma bonita história esta que escrevemos juntos e encerro este capítulo orgulhoso por ter pertencido a esta Família." Na nota, o clube justificou a saída: "Aquando da sua chegada ficou estipulado no contrato que havia abertura para que pudesse ouvir eventuais propostas de divisões superiores e, apesar da direção tudo ter feito para tentar a continuidade da equipa técnica, compreende a decisão tomada não restando mais nada que não o respeito pela cláusula contratual."

Em Oliveira do Hospital, o técnico sucede a Sérgio Gaminha, que saiu no início do mês. No domingo, na derrota diante do Atlético (0-3), a equipa da AF Coimbra foi comandada por Pedro Nuno, que é o coordenador da formação e treinador de escalões jovens do clube.



Pedro Machado parte para a 5ª experiência como técnico principal. Antes do São João de Ver comandou Anadia, Vila Meã e Freamunde. Deve ser oficializado hoje e a estreia será dia 29, na visita ao 1º Dezembro. O Ol. Hospital ocupa o 8º lugar na Série B, com 7 pontos em 8 jornadas.