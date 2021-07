Pedro Marques é o mais recente reforço do Torreense. O defesa-central, de 23 anos, assinou por uma temporada depois de ter vestido a camisola do Paços de Ferreira em 2020/21.





Formado no FC Porto e ainda com passagens nos escalões de formação de Dragon Force, Padroense e Paços de Ferreira, Pedro Marques representou como sénior, além dos castores, Coimbrões e Felgueiras.Pedro Marques é o quinto reforço do Torreense já confirmado para 2021/22, depois de o emblema de Torres Vedras também já ter assegurado as contratações de Mário Mendonça (ex-Beira-Mar), Carlos Henriques (ex-Mafra), Diego Raposo (ex-Beira-Mar) e João Lameira (ex-Real). Quanto a renovações, está garantida a continuidade de Joel Tomé e David Rosa.Recorde-se que Edinho também está perto de ser confirmado como reforço do Torreense, que na próxima temporada vai disputar a nova Liga 3.