Pedro Santos aponta o Sp. Braga B à próxima fase da Liga 3: «Mister dá-nos confiança»

Este domingo, na derradeira jornada da Série A da Liga 3, decide-se quem acompanha Felgueiras, Lank Vilaverdense e Sanjoanense na fase de promoção. Um lugar a ser disputado por Sp. Braga B e Varzim."Estamos na fase mais positiva da época e esperávamos por esta altura já ter a qualificação garantida. Não temos, não dependemos de nós, mas o mister [Custódio Castro] dá-nos confiança para acreditar até ao fim. Para isso temos que fazer bem o nosso trabalho. Vamos entrar fortes e espero que possamos marcar presença na próxima fase", afirmou Pedro Santos, médio do Sp. Braga B, que esta época já participou em três jogos da equipa principal como aposta de Artur Jorge.Separados por um ponto apenas, Sp. Braga B (32 pontos) e Varzim (33) vão concentrar todas as atenções. Os arsenalistas recebem o São João Ver, quinto classificado e matematicamente afastado da próxima fase, enquanto os varzinistas deslocam-se ao terreno do Paredes, oitavo colocado desta Série A."Acima de tudo, queremos fazer a nossa parte. Queremos entrar muito fortes no jogo e entrar para vencer. Teremos que fazer primeiro o nosso trabalho e só depois veremos o que pode acontecer na outra partida", acrescentou Pedro Santos em declarações à comunicação do Sp. Braga, para terminar de seguida com a certeza de que a equipa não encontrará facilidades no jogo deste domingo."Apesar do São João de Ver já não poder passar à próxima fase vai entrar certamente para vencer porque ninguém gosta de perder e toda a gente gosta de entrar para ganhar. Além disso, é sempre uma motivação extra jogar contra o Sp. Braga", rematou o médio que soma 19 jogos, um golo e uma assistência pela equipa B arsenalista.