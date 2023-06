Pedro Santos eleito jogador revelação da Liga 3: «Prémio é muito do coletivo»

Pedro Santos, médio do Sp. Braga que, esta época, encontrou o seu principal espaço competitivo na equipa B, foi eleito jogador revelação da Liga 3 numa votação feita pelos capitães das 24 equipas que participaram na edição 2022/23 da competição."Este é um prémio individual mas é muito do coletivo porque se não tivéssemos feito um percurso bom não estaria a receber esta distinção. Fizemos um bom percurso, demos nas vistas e esta distinção individual deve-se muito ao que fizemos a nível coletivo. Quando a nível coletivo somos fortes o reconhecimento individual acaba por acontecer e foi o que aconteceu comigo", analisou o médio, de 22 anos, em declarações à comunicação do clube.Esta está, portanto, a ser uma época memorável na ainda curta carreira de Pedro Santos, uma vez que também foi utilizados quatro vezes por Artur Jorge na equipa principal, estreando-se na 1.ª Liga e na Allianz Cup."A nível individual foi uma época muito positiva. Consegui atingir objetivos a que me tinha proposto no início da época, como estrear-me na equipa principal e estrear-me na 1.ª Liga. Tudo isso foi atingido e estou muito feliz por esta época", vincou o médio, ainda mais satisfeito por este prémio lhe ter sido atribuído pelos capitães da Liga 3."São pessoas que estão por dentro da competição. Competimos uns contra os outros e por isso é um motivo de orgulho o facto de me terem escolhido como jogador revelação da Liga 3", acrescentou Pedro Santos.Apesar de a equipa B já ter terminado a época, Pedro Santos é um dos jogadores que continua a treinar com a equipa principal, estando, portanto, integrado na preparação para a final da Taça de Portugal, domingo, frente ao FC Porto, no Estádio Nacional do Jamor.Esse é mais um sinal evidente de que Artur Jorge está atento ao seu percurso, mas Pedro Santos também só tem palavras de agradecimento para Custódio Castro."O mister Custódio foi importante naquilo que me ajudou no processo da equipa B. Ainda tem muito de jogador em si e isso sente-se no feedback que nos dá. No meu caso, como ele jogou perto da minha posição, aprendi muito com os feedbacks que me deu com base no seu conhecimento e experiência. Ao estar bem na equipa B o mister Artur Jorge esteve atento e deu-me as oportunidades que procurei. É um treinador que me conhece muito bem", garantiu.