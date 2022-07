Pepo oficializado como reforço da Académica

Pepo foi oficializado como reforço da Académica, comonoticiou. O médio luso-moçambicano alinhava até ao final de junho no Alverca, também da Liga 3."A Briosa continua a construir a sua equipa e acrescenta ao seu plantel o médio ofensivo 'Pepo' que se evidencia por gostar de sair para o ataque com a bola controlada, aliando a visão de jogo e a criatividade, não desperdiçando oportunidades para fazer o gosto ao pé. Representou a União de Leiria durante várias épocas, clube no qual encerrou a sua formação e se estreou no escalão sénior em 2013. Na última temporada esteve ao serviço do Alverca na Liga 3. Bem-vindo à Briosa!", adianta a Briosa em comunicado.