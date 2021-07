Pepo reforça Alverca

Pedro Santos, mais conhecido por Pepo no mundo do futebol, vai ser reforço do Alverca, que milita na Liga 3. O médio, de 27 anos, esteve ao serviço do Cova da Piedade, que na última temporada disputou a 2ª Liga, e realizou 29 jogos e marcou um golo.





Para o jogador trata-se de um regresso ao Ribatejo, visto que em 2019/20 representou o Vilafranquense, onde fez 23 jogos e marcou um golo. O médio foi formado na U. Leiria.Vasco Faísca já conta, neste momento, com 14 jogadores que transitam da temporada passada - José Costa, Ronaldo Rodrigues, Tiago Gomes, Jorge Bernardo, João Freitas, David Dinamite, Maycon, Eurico Lima, Rafa Castanheira, Pedro Venaque, Felipe Ryan, Ricardo Rodrigues, Ángel Torres e Jefferson Nem - e com três reforços - João Sousa (ex-Amora), Klismahn (ex-Estoril sub-23) e Diogo Ribeiro (ex-Vizela).