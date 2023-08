Pêro Pinheiro anuncia saída do treinador Hélder Ferreira

O Pêro Pinheiro comunicou, este sábado, a saída do treinador Hélder Ferreira, na véspera de visitar o Atlético.Em comunicado, o emblema da Série B da Liga 3 explicou que o técnico apresentou a demissão "depois de uma reunião estrutural, onde se analisava o melhor para o futuro próximo do clube".Hélder Ferreira encerra a segunda passagem pelo clube, que durava desde a época 2021/22. O treinador de 55 anos sai após a 1.ª jornada, que marcou a estreia do Pêro Pinheiro na Liga 3, com uma goleada sofrida diante do Sp. Covilhã (0-4).Na mesma nota, o Pêro Pinheiro esclarece que o plantel será agora liderada por uma "comissão interina de transição", acrescentando que "em tempo útil" irá comunicar a nova equipa técnica.