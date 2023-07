Pêro Pinheiro na Malveira

Dois clubes do concelho de Sintra sofrem as dores de crescimento de quem pela primeira vez chega à Liga 3. Tanto Pêro Pinheiro como 1º de Dezembro não poderão jogar as partidas na condição de visitados nos seus estádios, uma vez que a FPF não permite jogos em relvados sintéticos, como são os casos dos pisos do Parque de Jogos Pardal Monteiro e do Estádio Conde de Sucena. Entretanto, o presidente Celestino Silva disse-nos que o Pêro Pinheiro "alugou o Estádio das Seixas" na Malveira. Já para o clube de São Pedro de Penaferrim, o Jamor é uma opção ponderada pela direção liderada por José Francisco Gomes: "Por uma questão de proximidade, o Estádio Nacional é uma hipótese, a que se juntam um estádio na margem Sul e um outro num distrito mais distante", adianta o presidente, sem esquecer: "Se a autarquia nos apoiar temos tudo preparado para fazer a intervenção em 5 meses."