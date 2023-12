Petro de Luanda tenta levar Valter Zacarias do Oliveira do Hospital

O Petro de Luanda está interessado na contratação de Valter Zacarias e, segundo apurou, já chegou mesmo a apresentar uma proposta concreta ao Oliveira do Hospital, emblema que milita na Liga 3. O extremo luso-angolano, de 26 anos, tem sido um dos destaques da equipa, somando, até ao momento, dois golos e uma assistência em 13 jogos.Valter Zacarias, primo de Angel Gomes (craque do Lille que já passou por Boavista e Manchester United) lidera ainda o ranking de jogadores com mais dribles da Liga 3 (em média 12 por jogo). É também o jogador da competição com mais sprints em progressão ofensiva (média de 5 por jornada), de acordo com as estatísticas da plataforma Wyscout.Com formação feita no Estoril, Casa Pia e Tondela, Valter Zacarias já emigrou duas vezes, primeiro para a Suíça e depois para Chipre. Voltou para Portugal há cinco épocas e tem agora mercado para voltar a sair. Para além do Petro de Luanda, Record sabe que há emblemas da Série B brasileira que o têm debaixo de olho e que também se podem juntar à corrida no mercado de janeiro.