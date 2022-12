Plantel do Lank Vilaverdense fez greve ao treino por ordenados em atraso

O plantel do Lank Vilaverdense, líder isolado da Série A da Liga 3, com um ponto de vantagem sobre o Felgueiras, fez hoje greve ao treino devido a ordenados em atraso.Os jogadores estiveram nas instalações do clube mas decidiram não treinar em resposta aos dois meses de ordenados em atraso. No caso da equipa técnica são já três os meses sem vencimentos. Estas medidas foram confirmadas por fonte próxima do plantel mas nenhum elemento o quer divulgar oficialmente.O grupo ainda não decidiu se amanhã volta ao trabalho ou se vai continuar em greve, estando essa decisão pendente de uma eventual reunião com a administração da SAD, que pode acontecer em breve.Já os responsáveis pelo futebol profissional do clube de Vila Verde anunciaram que vão reagir através de um comunicado mas não revelaram quando esse documento será publicado.Sublinhe-se que a FPF acompanha os clubes ao longo da época e todos têm, até 31 dezembro, de provar a inexistência de dividas, tal como fizeram quando se inscreveram no início da época. No caso de algum clube não cumprir, haverá consequências conforme regulamentado.O próximo jogo do Lank Vilaverdense é no dia 7 de janeiro, para a 13.ª jornada da Liga 3, no terreno do Sp. Braga B.