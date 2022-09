Problemas de drenagem obrigam a substituir relvado do Estádio Municipal de Leiria

O Estádio Municipal dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, está a receber um novo relvado na sequência da degradação do anterior, relacionada com problemas de drenagem, anunciou o município.

As obras tiveram início no dia 12 de setembro e surgem na sequência de um conjunto de problemas identificados, que levaram nas últimas semanas a alterar para outros campos jogos de futebol que estavam previstos para o estádio, nomeadamente o jogo de atribuição dos 3.º e 4.º lugares da Supertaça feminina e o Estrela da Amadora - Académico de Viseu, da Liga SABSEG.





"O município de Leiria está a proceder à substituição do relvado do Estádio Municipal com o objetivo de garantir condições de excelência para a prática desportiva, uma intervenção que implica a resolução dos problemas de drenagem, que estiveram na origem da degradação do relvado, uma situação que não tinha sido diagnosticada na anterior intervenção", avançou hoje, numa nota online, a Câmara de Leiria.

Segundo a mesma informação, a intervenção "está em linha com a crescente utilização do estádio e com o nível exigido para receber competições de grande importância em Leiria", como é a final four da Taça da Liga de futebol, que se realiza em Leiria até 2024.

A autarquia assegura que a colocação do novo tapete será "rápida" e que o custo da substituição, orçado em cerca de 140 mil euros, se enquadra também na "nova aposta da União de Leiria [da Liga 3] que, com o seu novo projeto desportivo, está a conseguir um maior envolvimento e identificação da população".

Trata-se, por isso, de um investimento "estratégico no contexto da ambição da União de Leiria, que está fortemente empenhada na elevação para o nível que merece, e para a projeção que tal representa para a notoriedade de Leiria e consequente impacto positivo na economia local".

Este é o segundo relvado que o Estádio dr. Magalhães Pessoa recebe em dois anos, depois da substituição, em 2020, do que tinha sido colocado durante a construção da infraestrutura para o Euro2004.

A Câmara de Leiria espera, contudo, "ter o tapete desportivo em boas condições durante largos anos", de modo a responder "aos requisitos necessários para poder continuar a ser opção de realização de grandes provas nacionais e também para estar ao dispor da seleção nacional".