Real SC perde com o V. Setúbal e é relegado para o Campeonato de Portugal

O Real Sport Clube viu esta segunda-feira confirmada a descida de divisão para o Campeonato de Portugal ao perder (1-2) na receção ao Vitória de Setúbal, na quinta jornada do Grupo 3 da fase de permanência da Liga 3.

O encontro começou com uma contrariedade para o V. Setúbal, com a expulsão de Adama François logo ao minuto 6. O Real SC aproveitou a superioridade numérica em campo e adiantou-se no marcador ainda na primeira parte (33'), por intermédio de Dino.

Na segunda parte, os sadinos conseguiram chegar ao empate através da cobrança de um penálti, aos 59', por Mário Mendonça. Ao minuto 78, Danilson Tavares viu o cartão vermelho por acumulação de cartões amarelos e deixou as duas equipas com o mesmo número de jogadores para a reta final do encontro.

Já perto dos 90', Zequinha confirmou a reviravolta sadina no marcador. Nos descontos, Diogo Sequeira teve nos pés a oportunidade de empatar o marcador, mas desperdiçou da marca dos 11 metros.

Assim sendo, a formação de Queluz termina a presente temporada na última posição do Grupo 3, com 8 pontos, mas pode ter impacto na luta entre Oliveira do Hospital (1.º), Sporting B (2.º) e V. Setúbal (3.º) na corrida pela permanência no terceiro escalão, visto que na última jornada defronta os leões, enquanto que o V. Setúbal recebe o Oliveira do Hospital.