Reinaldo Teixeira em vias de adquirir os 51% da MNM na SAD do Felgueiras

A MNM vai vender a sua participação na SAD do FC Felgueiras. O empresário Reinaldo Teixeira, antigo presidente do clube e detentor de 29 por cento do capital da sociedade, vai adquirir os 51 por cento da empresa MNM, de Fernando Meira, Pedro Mendes e Nuno Assis.





O negócio está fechado e será formalizado nos próximos dias. Com a compra dos 51% da MNM, de Fernando Meira, ficará com 80% das ações da SAD do clube. O Felgueiras detém 20 por cento da SAD, participação que irá manter.A poucos dias da assembleia geral para eleição dos órgãos sociais para as próximas três épocas, a SAD passará a ter um novo dono. Leonel Costa, presidente da SAD e da direção, está de saída após completar três anos de mandato.No plano desportivo, o Felgueiras prepara-se para disputar a Liga 3, prova recém criada pela Federação Portuguesa de Futebol.