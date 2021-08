Relvado do Montalegre em fase de conclusão para receber Oliveirense

Obras de melhoramento das instalações e colocação de novo relvado no Estádio Dr. Diogo Vaz Pereira, em Montalegre, estão a terminar e os Barrosões acreditam ser possível receber na capital do Barroso, a Oliveirense para a Liga 3, no próximo dia 29 de agosto.





A casa do Centro Desportivo e Cultural de Montalegre, que este ano disputa a Liga 3, foi alvo de obras de melhoramento nas instalações e colocação de novo relvado por parte da autarquia. O objetivo era que a prova arrancasse em Montalegre com o Estádio Dr. Diogo Vaz Pereira de «cara lavada», mas o atraso nas obras, que devido ao mau estado do sistema de rega, detetado a quando do levantamento do relvado, obrigou a obras de fundo, fez com que o conjunto de José Manuel Viage, arrancasse a competição em casa emprestada, onde o Montalegre acabou por vencer o Pevidem, por uma bola a zero, em Fafe.As obras decorrem a bom ritmo e a esperança é que a 3ª jornada da Liga 3, quando o Montalegre recebe a Oliveirense, já se possa disputar no Estádio Dr. Diogo Vaz Pereira, em Montalegre.