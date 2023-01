Rhuan troca Amora pelo Fontinhas

Chegou ao fim a estadia de Rhuan no Amora. O médio de 22 anos trocou o emblema da margem sul do Tejo pelos açorianos do Fontinhas.Depois de ter assinado pelo Amora no mercado de verão, proveniente do Ska Brasil, o brasileiro não teve o maior sucesso e disputou apenas 45 minutos, repartidos por seis encontros.Agora, irá procurar melhor sorte no Fontinhas que, curiosamente, milita igualmente na Série B da Liga 3.