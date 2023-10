Foi oficializado há minutos. Ricardo Duarte é o novo treinador do Vianense. O técnico, de 43 anos, substitui assim António Oliveira que não resistiu à onda de maus resultados e abandonou o cargo há cerca de um mês.Ricardo Duarte foi adjunto de José Couceiro no V. Setúbal, antes de rumar à Finlândia, onde treinou clubes como VPS, IF Gnistan, Oulu e ainda foi coordenador da formação na federação finlandesa.O treinador vem para tentar dar continuidade ao momento atual da equipa de Viana do Castelo, que, apesar de se encontrar na última posição da Série A da Liga 3, venceu o Sp. Braga B por 3-0 na última jornada. O Vienense tem neste momento 6 pontos somados estando a 8 do primeiro lugar que dá acesso à fase de subida e garante automaticamente a permanência na Liga 3.