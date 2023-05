Ricardo Nunes renova com o Varzim aos 40 anos

Ricardo Nunes estava na lista de renovações que o Varzim queria carimbar, tal comotinha antecipado, e esta terça-feira surgiu essa certeza. O guarda-redes, de 40 anos, prolongou a ligação aos poveiros por mais uma temporada."As pessoas da estrutura e principalmente o míster Vítor Paneira seduziram-me a continuar por mais um ano. Fizeram força para que tal acontecesse e é com um prazer enorme e com muito orgulho que continuo cá", começou por dizer, aos canais do clube da Liga 3."Sinto-me bastante bem aqui. Esta é a minha casa, é o clube do meu coração, onde cresci e me tornei homem. Devo muito mais ao Varzim do que o Varzim a mim", acrescentou, olhando para metas desportivas para 2023/24. "Os últimos anos têm sido bastante sofríveis. Está na altura de fazermos algo condizente com o grande nome do clube", atirou Ricardo Nunes.O guardião parte, assim, para uma quarta temporada seguida desde o regresso à Póvoa de Varzim. Foi nos poveiros que fez a formação, tendo ainda cumprido quatro época no clube antes de partir para uma carreira longa que passou por clubes como a U. Leiria, Académica, FC Porto, V. Setúbal ou Chaves.