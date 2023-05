Ricardo Rodrigues renova com o Alverca

Ricardo Rodrigues renovou contrato com o Alverca. Depois de ver travadas as ambições de subir à 2.ª Liga, o emblema já prepara a próxima temporada e assegurou que o goleador da equipa vai continuar no plantel.O avançado, de 27 anos, que esta época fez sete golos e foi o melhor marcador da equipa, a par de Marcos Silva, prolongou o vínculo contratual por mais uma temporada, pelo que irá cumprir a quarta época no Alverca. Para além dos golos, Ricardo Rodrigues foi ainda distinguido com o prémio de melhor em campo em quatro ocasiões, sendo o jogador do Alverca com maior número de prémios ganhos. No clube leva já 82 jogos e 36 golos.