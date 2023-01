Rodrigo Ribeiro segura pódio do Sporting B

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting B manteve a 3ª posição na Série B ao triunfar pela margem mínima (1-0) no terreno do Real, graças ao golo de Rodrigo Ribeiro. Os leões foram mais eficazes e souberam guardar a vantagem obtida aos 21’, numa cabeçada certeira de Rodrigo Ribeiro. Na segunda parte, a história foi diferente, com o Real a procurar a igualdade e a criar algumas situações de finalização. Aos 71’, os leões ficaram em inferioridade numérica, devido à expulsão de Renato Veiga, mas souberam defender e erguer um muro que valeu três pontos.