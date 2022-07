Ronaldo aponta outra vez à subida do Alverca: «Sabemos que vai ser difícil»

Ronaldo Rodrigues vai ficar em Alverca mais uma temporada depois de ter comandado a formação do Ribatejo até ao último playoff de disputa da subida, perdido para o Sp. Covilhã no agregado (2-0) das duas mãos. O central brasileiro aponta novamente à subida à Liga Sabseg, agora em 2022/23."Tenho a melhor expectativa possível, quase conseguimos o objetivo principal, que era a subida na época passada. Nesta temporada vamos em busca novamente do nosso objetivo. Sabemos que vai ser difícil, mas temos de estar preparados para enfrentar as dificuldades no nosso caminho", garantiu em declarações à assessoria de imprensa.O defesa e capitão de equipa, de 24 anos, agradeceu ao emblema alverquense o facto de lhe ter garantido a possibilidade de jogar no continente europeu, onde chegou em 2018 proveniente do Cruzeiro."Tenho um grande carinho e sou muito grato ao Alverca por abrir-me as portas na Europa. Foi uma decisão fácil, o clube tem ambição e busca voltar ao topo do futebol português, de onde não deveria ter saído. Sinto-me em casa, sem me acomodar, em busca sempre de melhorar e fazer o possível para ajudar o clube", frisou o jogador que vai para a quinta temporada em Alverca.