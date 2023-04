Rui Pedro sofre lesão grave

Confirmam-se as más notícias para Rui Pedro e para a Sanjoanense. O criativo, de 34 anos, não voltará a jogar esta temporada, em virtude de ter sofrido uma rotura no tendão de Aquiles do pé esquerdo no jogo frente ao Amora.Um problema que terá de ser corrigido no imediato pela via da cirurgia e que, posteriormente, obrigará a uma recuperação que levará vários meses.