Rui Santos é o novo treinador do Real

Rui Santos foi esta quarta-feira anunciado como o novo treinador do Real para 2022/23. O treinador português, de 57 anos, sucede no cargo a Miguel Valença e vai orientar a formação de Monte Abraão na Liga 3.O experiente técnico estava sem clube desde que foi despedido do Estrela da Amadora com apenas seis jogos decorridos da última época, após garantir a subida à Liga Sabseg aos amadorenses.Rui Santos conta ainda com passagens a nível sénior por 1º Dezembro, Samora Correia, Torre, Cascais, Fontainhas, Pêro Pinheiro, Atlético, Sintra Football, equipa da AF Lisboa e Fazendense.