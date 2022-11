No próximo domingo, a equipa defronta o V. Setúbal.

No último lugar da Série B da Liga 3, com 4 pontos em 7 jornadas, o Real rescindiu contrato com o técnico Rui Santos. A derrota caseira com o Moncarapachense (0-1), no último domingo, foi a gota de água para o ‘divórcio’.