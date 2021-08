Sandro Cabral é o mais recente reforço do Cova da Piedade para o ataque à nova Liga 3. Ao fim de duas temporadas, o guarda-redes português, de 21 anos, deixou o Estoril, clube pelo qual conquistou a Liga Revelação na temporada 2020/21.





O guardião é a 10ª cara nova do clube da margem sul, que esta temporada vai jogar na Malveira, depois de já terem sido confirmados Tiago Batista (ex-Loures), Luís Marcelino (ex-Pêro Pinheiro), Dida (ex-Real), Rui Batalha (ex-Olímpico do Montijo), Pedro Pinto (ex-Académica), Califo Baldé (ex-Loures), Hélio Vaz (ex-Lusitano de Évora), Fábio Arcanjo (ex-U. Almeirim) e Fábio Santos (ex-Olímpico do Montijo).