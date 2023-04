Sanjoanense associa-se a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de S. João da Madeira

A Sanjoanense, atual 3ª classificada na Série 2 da fase de subida da Liga 3, associou-se a uma campanha especial da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de São João da Madeira, tendo como principal objetivo marcar o mês da prevenção dos maus-tratos na infância."A AD Sanjoanense - Futebol, SAD está comprometida com a promoção da conscientização sobre a prevenção dos maus-tratos na infância. O clube associou-se a uma campanha especial da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de S. João da Madeira para marcar o mês da prevenção dos maus-tratos na infância.Recentemente, os jogadores do clube juntaram-se para gravar um vídeo poderoso, no qual eles falam sobre a importância de proteger as crianças e prevenir o abuso e a negligência. A campanha visa informar a comunidade sobre a importância da prevenção dos maus-tratos na infância, e encorajar todos a denunciar situações de abuso e negligência. No vídeo, os jogadores falam sobre como a infância é uma fase crucial da vida e como é importante garantir que todas as crianças sejam protegidas e cuidadas.O vídeo tem sido amplamente divulgado nas redes sociais e tem gerado um impacto positivo na conscientização sobre a prevenção dos maus-tratos na infância.A ADS SAD acredita que é fundamental que a comunidade se una para proteger as crianças e garantir um futuro melhor para elas. Assim, a campanha da sociedade desportiva tem como objetivo criar uma cultura de proteção infantil na região, e esperamos que outras organizações sigam o exemplo.Juntos podemos fazer a diferença e proteger as crianças contra os maus-tratos."