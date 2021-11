Sanjoanense renova com o treinador Tiago Moutinho até 2023

Tiago Moutinho, treinador que tem o nivel UEFA-PRO/grau IV, renovou com a Sanjoanense até ao final da época 2022/23, ou seja, ficará em São João da Madeira pelo menor esta época e mais uma, anunciou o clube, atual 8.º classificado da Série A da Liga 3.O técnico, de 42 anos, pegou na equipa após a 4.ª jornada, quando a Sanjoanense ocupava o 10.º lugar, com apenas 3 pontos. Entrou para o lugar de Pedro Duarte e, em três jornadas venceu duas vezes, em casa com o V. Guimarães B (3-1) e na visita ao Montalegre, pelo mesmo resultado.Na última jornada, Tiago Moutinho sofreu a primeira derrota, 3-1 no terreno do Sp. Braga B, mas esse resultado não fez diminuir a confiança que a direção do clube deposita no jovem técnico. Assim, esta semana, antes da receção ao Anadia, foi assinada a renovação do contrato.