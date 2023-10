Sanjoanense-Vianense, 2-1: Sena ao cair do pano foi garantia de êxito

Um filme com final feliz, pelo menos para a Sanjoanense, que conquistou os três pontos com um golo de Sena ao cair do pano, isto pouco depois do Vianense ter empatado a partida por intermédio de Nuno Barbosa.

A primeira parte foi pautada por um enorme equilíbrio, com ambas as equipas a desperdiçarem ocasiões de perigo junto das balizas adversárias. Aos 41 minutos, o Vianense ficou a queixar-se de uma falta sobre Alvarado no interior da área, mas o árbitro Humberto Teixeira fez ouvidos moucos aos protestos e não assinou penálti.

No reatamento, através de um passe em profundidade do camaronês Nkolo, que foi lançado pelo técnico Pedro Oliveira ainda antes do intervalo, João Magalhães surgiu em velocidade e concluiu a jogada com um remate certeiro. Apesar do golo, a formação da casa abriu a porta a uma reação ofensiva do adversário, que, após algumas tentativas, foi coroada de êxito com o empate. No entanto, o sul coreano Sena, que se estreou na Liga 3 com a camisola da Sanjoanense, tinha outros planos: vestiu a capa de herói e, três minutos após saltar do banco, rubricou o golo da vitória na sequência de uma assistência de Dani.