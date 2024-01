Segunda fase da Liga 3 sorteada: veja os encontros da 1.ª jornada

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A FPF realizou esta quarta-feira, na Cidade do Futebol, o sorteio da 2.ª fase da Liga 3, que arranca a 11 de fevereiro com a disputa do apuramento de campeão, enquanto a fase de permanência/descida inicia na semana seguinte (dia 18).





O avançado Mateus, que conquistou a competição nas duas edições já realizadas - por Torreense (2022) e U. Leiria (2023), foi o convidado do sorteio e 'ditou' os percursos de 20 equipas. Oito vão disputar o título e 12, divididas em duas séries, lutarão pela permanência no terceiro escalão do futebol português.

Veja abaixo os jogos definidos para a 1.ª jornada.



Apuramento de Campeão

1.ª jornada (11 de fevereiro)



Académica-Sp. Covilhã

Lus. Lourosa-Varzxim

Sp. Braga B-Alverca

Atlético-Felgueiras



Permanência/Descida

1.ª jornada (18 de fevereiro)



Série 1

Fafe-Canelas

Sanjoanense-Trofense

Anadia-Vianense

Série 2

Pêro Pinheiro-Ol. Hospital

Amora-Sporting B

Caldas-1.º Dezembro