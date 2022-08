Sérgio Ribeiro reforça o ataque da União de Leiria

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A U. Leiria anunciou a contratação de Sérgio Ribeiro, extremo que regressa a Portugal após duas temporadas no Universitatea Cluj, da 2.ª divisão da Roménia. Formado no FC Porto, estreou-se como sénior na equipa B dos dragões, mas depois de passagens por V. Guimarães B e UD Oliveirense, decidiu emigrar. Aos 26 anos, volta para reforçar o setor ofensivo da equipa comandada por Vasco Botelho da Costa, que estreou-se de forma brilhante na Liga 3, com uma vitória clara (4-0) em casa, frente ao V. Setúbal. Na época passada, Sérgio Ribeiro marcou três golos em 14 partidas.