Sócios do Oliveira do Hospital aprovam criação da SAD

Os sócios do Oliveira do Hospital aprovaram a constituição de uma Sociedade Anónima Desportiva (SAD), com a entrada de um investidor e parceiro para o futebol sénior do emblema de Coimbra, que vai disputar a Liga 3 pela 3ª época consecutiva.





A direção, liderada por Mário Brito, recentemente reconduzido no cargo para um 3.º mandato, apresentou, em Assembleia Geral Extraordinária, a proposta de parceria e de investimento, bem como as condições para a constituição da SAD. A proposta recebeu voto favorável e unânime dos associados e permite assim fechar a tão desejada parceria que os responsáveis consideravam fulcral para o destino do clube, nomeadamente a profissionalização do futebol sénior.

Essa foi, de resto, uma preocupação transmitida pela direção dias depois do Ol. Hospital ter garantido a permanência, num comunicado em que apelava à ajuda de um investidor.