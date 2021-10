Sócios do V. Setúbal decidem alienação de parte da participação do clube na SAD

O presidente da mesa da Assembleia-Geral (MAG) do Vitória de Setúbal, David Leonardo, convocou para 22 de outubro, pelas 18:30 horas, uma AG extraordinária, no Pavilhão Antoine Velge, para que os sócios do clube da Liga 3 se possam pronunciar sobre "alienação a terceiros de parte da participação do VFC e da VITORIAPART SGPS, SA no capital social da VFC SAD", inserida no ponto três da ordem de trabalhos.

Da convocatória assinada por David Leonardo com a data desta quinta-feira fazem também parte outros dois assuntos sobre os quais os associados do emblema sadino se vão pronunciar. A saber: "alienação de 41 (quarenta e um) lotes de terrenos pertencentes ao clube, por doação da Câmara Municipal de Setúbal" (ponto 2) e "esclarecimentos da Direção - presidida por Carlos Siva - sobre a atual situação do Vitória Futebol Clube/VFC SAD" (ponto 1)".

No documento, o líder da MAG informa que "a participação na Assembleia será admitida a todos os sócios do Vitória com a situação regularizada, considerando para o efeito os sócios que tenham pago a quota referente ao mês de Agosto de 2021". Caso à hora marcada para o início da Assembleia, não esteja presente um número de participantes correspondente à maioria absoluta dos sócios com direito de voto, a sessão iniciar-se-á trinta minutos depois, independentemente do número de sócios presentes (n.º 2 do artigo 35.º dos Estatutos).