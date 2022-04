Sp. Braga B avança para um jogo "de tudo ou nada"

É um jogo de "tudo ou nada" para o Sp. Braga B. É o treinador Artur Jorge quem o diz, na antecâmara do duelo com o V. Setúbal, este sábado, e que pode ser determinante para os guerreiros na Liga 3. Ocupam o 3.º lugar da Série 2 da fase de subida, com 5 pontos, menos dois do que o U. Leiria e menos três do que a UD Oliveirense, sendo que estas duas equipas jogam entre si, o que significa que um eventual triunfo arsenalista significará uma importante aproximação ao topo.Recorde-se que, na Liga 3, os vencedores de cada uma das duas séries garantem a subida direta à Liga Sabseg, ao passo que os segundos classificados terão de disputar um playoff entre si para assegurar a subida ao futebol profissional. "Não há ninguém mais do que nós em querer atingir este objetivo", lembrou Artur Jorge, em declarações aos meios do Sp. Braga."Este será um jogo de tudo ou nada. É um jogo de extrema importância para nós e no qual temos apenas um resultado que nos interessa, que é ganhar. Isto pela exigência que pomos em nós perante os objetivos que colocámos internamente, sendo que neste momento não há ninguém mais do que nós em querer atingir este objetivo. Não estamos sozinhos porque temos obstáculos para ultrapassar mas estamos determinados em lutar até ao fim pelas nossas metas.""É justo falar da excelência desta equipa ao longo de toda a temporada, porque temos conseguido lutar contra a dependência. Falo da dependência de resultados porque temos dependido só de nós ao longo de toda a época e neste momento dependemos de nós para atingir o objetivo. Mas falo também da dependência de jogadores. Face à grande utilização de jogadores da equipa B na equipa A, temos encontrado soluções internas para que não haja dependência de qualquer jogador e para continuarmos a ser competentes, competitivos e ganhadores ao longo de todo o campeonato. Isso é para mim um dos grandes valores desta equipa. É um valor que é imensurável do ponto de vista do treinador que vê a evolução não só individual mas resultadista da equipa, mas também a projeção e o ganho de atletas para patamares superiores, como é o caso da nossa primeira equipa."