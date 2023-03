Sp. Braga B com melhor jogador e melhor equipa técnica da Liga 3

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sp. Braga B teve os prémios de melhor jogador e melhor equipa técnica do mês de fevereiro da Liga 3.Roger, dono da camisola 11 dos arsenalistas foi eleito Jogador do Mês numa votação em que participaram todos os capitães da Liga 3.O prémio Equipa Técnica do mês de janeiro também ficou em Braga, na equipa B liderada por Custódio, em votação feita por todos os téncicos da prova.