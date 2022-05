Sp. Braga B depende de terceiros mas não desiste da subida à 2.ª Liga

O Sp. Braga B precisa de vencer, este domingo a partir das 19 horas, em casa da UD Oliveirense, que já assegurou o 1.º posto da Série 2 e a consequente subida à 2.ª Liga, e esperar que o V. Setúbal faça o mesmo na receção à U. Leiria para, assim, garantir o 2.º lugar, que dá acesso ao play-off de subida frente ao 2.º classificado da Série 1."Não dependemos só de nós e vamos ter pela frente a equipa que é primeira classificada desta série e que por aquilo que fez é uma justa vencedora. A mensagem que passei aos jogadores foi de lutar e acreditar até ao fim, tal como temos feito semanalmente. Entramos na última jornada preparados para ter a mesma abordagem ao jogo, o mesmo compromisso, seriedade e vontade de ganhar que temos tido em jogos anteriores", afirmou Artur Jorge, treinador da equipa B dos arsenalistas.E, aos meios de comunicação do clube, prosseguiu: "É importante reforçar a coragem que tivemos sempre de assumir a candidatura à subida para podermos ter desafios exigentes. Isso os jogadores tiveram sempre. Os atletas que estiveram disponíveis para poder dar o contributo nesta segunda fase fizeram-no de uma forma equilibrada, muito consistente e deram sempre uma resposta muito boa. Portanto, essa é a resposta que espero continuar a ter e ir em busca da vitória, dependendo depois do resultado do outro jogo entre o V. Setúbal a U. Leiria. Teremos que cumprir a nossa parte e dar o nosso melhor."Independentemente do que venha a acontecer, Artur Jorge fará sempre um balanço positivo da época. Palavra do próprio: "Os jogadores têm que dar o seu melhor e abordar o jogo com a ambição que temos tido para que possamos continuar a dizer que esta é uma época muito positiva. Tivemos a capacidade e a coragem de lutar até ao fim pelo objetivo da subida. Além disso, tivemos a competência de podermos ter jogadores que estão cada vez mais preparados e capazes de dar uma resposta imediata na nossa primeira equipa e isso tem acontecido com muita regularidade. Portanto, será sempre uma época positiva porque sempre disse que não seria o subir ou não subir que iria determinar o sucesso da temporada. O sucesso está alcançado, mas vamos continuar à procura de mais porque permitirá fazer justiça àquilo que foi uma época muito boa do Sp. Braga B."