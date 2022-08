Sp. Braga B encerra jogos de pré-época com triunfo sobre a U. Leiria

O Sp. Braga B fechou os jogos de pré-temporada com uma vitória, esta sexta-feira, frente à U. Leiria, também da Liga 3, por 1-0. Zé Pedro marcou o único golo da partida, após pontapé de canto de Berna.Dentro de uma semana, os arsenalistas disputam o primeiro jogo oficial da época, em casa, frente ao Varzim, na 1.ª jornada da Série A da Liga 3, enquanto a U. Leiria entra em ação deste domingo a oito dias, também perante o seu pública, mas frente ao V. Setúbal na Série B do mesmo campeonato.Confira, agora o onze do Sp. Braga B escolhido pelo treinador Custódio Castro no jogo de hoje com a U. Leiria: João Carvalho, Guilherme Soares, Zé Pedro, Rodrigo Beirão, André Ferreira, Vasco Moreira, Pedro Santos, Roger, Costinha, André Lacximicant, Mathys. Jogaram ainda: Miguel Vilela, David Veiga, Berna, Miguel Falé, Yan Said e Nuno Cunha.