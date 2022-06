Sp. Braga B já deu início à pré-temporada

O Sp. Braga B deu, hoje, início à pré-temporada 2022/23, com a primeira sessão de exames médicos e testes físicos nas instalações da Cidade Desportiva do clube. Os comandados de Custódio vão manter este plano no dia de amanhã, estando o primeiro treino no relvado agendado para esta quarta-feira.Nota para as presenças do reforço Costinha (ex-Académica), de Guilherme Soares, que tinha sido promovido à equipa A em janeiro passado, bem como de Berna, também lançado na equipa principal na época 2021/22. Miguel Falé, que também foi aposta de Carvalhal no plantel A, é peça da equipa B esta época, mas está ao serviço da Seleção Nacional sub-18.Eis os jogadores que estiveram presentes no arranque da pré-época do Sp. Braga B: Bruno Carvalho, Leonardo Ferreira, Rui Ribeiro, Dinis Pinto, André Ferreira, Diogo Fonseca, Zé Pedro, Juvy Kooner, Guilherme Soares, Rodrigo Beirão, José Pereira, Miguel Vilela, Vasco Moreira, David Veiga, Pedro Santos, Nuno Cunha, António Eirô, Eugénio Pizzuto, Berna, Costinha, André Lacximicant, Hernâni, Yan Said, Edu e Luís Asué.