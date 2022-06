Sp. Braga B já prepara no relvado a nova campanha na Liga 3

O Sp. Braga B realizou o primeiro treino com bola na manhã desta quarta-feira, nos relvados da Cidade Desportiva do clube. Custódio viu, assim, os seus pupilos em ação pela primeira vez, no início de uma nova experiência para o técnico, promovido da equipa sub-23 após Artur Jorge ter ascendido ao conjunto principal.O plantel mantém-se com os mesmos jogadores que marcaram presença, há dois dias, no arranque da bateria de exames médicos e provas físicas, com Kodisang a trabalhar apesar do assédio do mercado e com Miguel Falé ainda ausente, por estar na Seleção sub-18.O Sp. Braga B tem, para já, previsto jogo de preparação frente ao Rio Ave, a 9 de julho próximo. No dia 25 terá lugar o sorteio da Liga 3, com a primeira jornada dessa competição a estar apontada para o fim de semana de 21 de agosto.