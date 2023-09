Sp. Braga B leva a melhor sobre o Brentford B em jogo particular

Com o intuito de manter os índices competitivos num fim de semana de pausa competitiva na Liga 3, devido aos compromissos da 2.ª eliminatória da Taça de Portugal, o Sp. Braga B realizou, na manhã desta sexta-feira, um jogo particular com a equipa secundária do Brentford, acabando por vencer por 3-0.Disputado em Fão, os minhotos inauguraram o marcador na 1.ª parte por intermédio de Nuno Cunha, tendo Kauan Kelvin e Leandro Dias selado o resultado final com golos na etapa complementar.O Sp. Braga B volta a competir na próxima sexta-feira, dia 29 de setembro, com uma visita ao Felgueiras, em jogo alusivo à 7.ª jornada da Liga 3.