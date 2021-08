Sp. Braga B perde na estreia da Liga 3

O Sporting de Braga B perdeu esta sexta-feira no arranque da Liga 3, por 2-3, frente ao Oliveirense.

Os minhotos que começaram melhor na partida, com um golo de Hernâni Infande logo aos nove minutos de jogo, vantagem que seria desfeita ainda antes do intervalo, com Vasco Tavares a empatar (40') para a formação de Oliveira de Azeméis.

Na segunda parte, um golo de Jaime Pinto, logo aos 47 minutos, proporcionou a reviravolta no marcador, com o Sp. Braga a empatar sete minutos depois, através de um autogolo de Tiago Duque. O herói da Oliveirense foi Fábio Pereira, que já muito perto do apito final, aos 90+2', selou o resultado final em 2-3, através de um pontapé de penálti.

Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, e António Salvador, líder do Sp. Braga marcaram presença no encontro.