Sp. Braga B-São João de Ver, 1-0: festa rija em Braga

O Sp. Braga B está na fase de subida da Liga 3, juntando-se a Felgueiras, U. Leiria e Alverca na Série 1. Os arsenalistas, que iniciaram a derradeira jornada da primeira fase no 5º lugar, receberam e venceram o São João de Ver, por 1-0, e beneficiaram do desaire do Varzim, no terreno do Paredes, pelo mesmo resultado.

Se o apuramento já seria uma tarefa difícil, pois dependeria de terceiros, os pupilos de Custódio começaram a ver a vida andar para trás aquando da expulsão de Pedro Santos, aos 28’, por uma entrada duríssima sobre Jean Sinisterra. Sob o olhar atento do presidente António Salvador, de Hugo Vieira, vice-presidente e coordenador da formação, e de Hélder Postiga, diretor da FPF, a equipa não baixou os braços e foi recompensada. Aos 54’, Lacximicant aproveitou uma recarga a um remate de Roger Fernandes e garantiu a qualificação.

André Geraldes dá a cara

Em Paredes, os poveiros deixaram escapar o 4º lugar ao perder (0-1) com um golo apontado por Pedro Correia, aos 20’. A turma de Bruno China fez uma exibição esforçada, mas faltou engenho na finalização. André Geraldes, diretor geral do Varzim, assumiu a responsabilidade. "Queríamos chegar à fase final da Liga 3, mas não conseguimos. Sabemos que há muita gente que queria mal ao Varzim e que hoje para eles o dia é de festa, mas o clube não acaba aqui", frisou em conferência.