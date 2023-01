Sp. Braga B-V. Guimarães, 3-0: guerreiros vivos

À partida, as forças em duelo já eram desiguais mas o maior dérbi regional, se assim lhe pudemos chamar, reserva sempre motivos de interesse, mesmo quando é entre as equipas B. O Sp. Braga B confirmou o favoritismo e bateu oV. Guimarães B com um 3-0 algo exagerado, pois dois golos surgiram muito perto do final.

A vantagem começou aos 16 minutos, quando Roger fugiu pela direita e rematou frouxo, a bola desviou num defesa, o guardião Tiago defendeu com um toque para o ar, e Miguel Vilela só encostou. O Vitória tentou reagir mas até ao intervalo o maior destaque foram os vermelhos diretos a Costinha e a Diogo Ferreira, que trocaram agressões em cima do intervalo (45’+2).

Aos 66’, o Vitória quase empatou mas o cabeceamento de Patrick passou um pouco por cima da trave. Acabou por ser o Sp. Braga B a ampliar, após mais uma iniciativa de Roger. Tiago ainda defendeu o remate de Asué mas não impediu a recarga de Lacximicant (82’). O avançado que entrou na 2ª parte fez o 3-0, já nos descontos, quando rematou após um canto de Nuno Cunha.