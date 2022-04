Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Sp. Braga B-V. Setúbal, 1-2 Sadinos com vida no último suspiro Equipa do Bonfim apenas pode sonhar com o 2.º lugar se a UD Oliveirense ganhar à U. Leiria