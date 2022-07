Sp. Braga B vence Celta de Vigo B por 2-1

O Sp. Braga B derrotou o Celta de Vigo B por 2-1, em jogo-treino realizado esta manhã na cidade desportiva. Miguel Falé (11') e Yan Said (81') marcaram os golos dos minhotos, com os espanhóis a terem marcado por Lauti (22').Custódio apostou no seguinte onze: Bernardo Fontes; Guilherme Soares, Rodrigo Beirão, Miguel Vilela, André Ferreira, Vasco Moreira, Pizzuto, Schurrle, Costinha, Miguel Falé e Eduardo Ribeiro. Jogaram ainda Juvy Kooner, Pereira, Berna, Nuno Cunha, David Veiga, António Eirô, Yan Said, André Lacximicant, Kodisang.O Sp. Braga B estreia-se na Liga 3 com uma partida diante do Varzim, no próximo dia 19 de agosto.