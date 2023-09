Sp. Braga B volta às vitórias

O Sp. Braga B derrotou a Sanjoanense (4-1) no jogo de abertura da 6ª jornada da Série A da Liga 3 e voltou às vitórias. Os arsenalistas entraram melhor e chegaram ao primeiro por Roger Fernandes ainda na 1ª parte. Mais perto da baliza contrária, a equipa de Custódio forçava o erro do adversário e Lacximicant ampliou. A Sanjoanense reduziu graças a Marcelo Santos, mas foram os bracarenses a marcar na reta final por Yan Said, que faturou de calcanhar. Já para lá dos 90’ foi Kauan Kelvin a fazer o 4-1 com um chapéu.