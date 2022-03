Sp. Braga-U. Leiria, 1-0: Toque de classe vale vitória justa

O Sp. Braga B entrou da melhor maneira na fase de subida da Liga 3, vencendo na receção à União de Leiria por 1-0. A equipa arsenalista iguala, assim, os três pontos da UD Oliveirense, líder da Série 2, que bateu o V. Setúbal (2-1). O único golo do encontro foi apontado no tempo de compensação da primeira parte, por Pedro Santos - num gesto técnico de qualidade – a não dar hipóteses a Tomás Bozinoski. Esse foi dos poucos lances de relevo numa primeira parte jogada com pouco ritmo e com ambas as formações a demonstraram estar bem longe do que já apresentaram esta época.Na segunda parte, os visitantes tudo fizeram para evitar a derrota, mas nem sempre os jogadores da linha ofensiva tomaram as melhores decisões, sobretudo, no último terço. Mérito também dos comandados de Artur Jorge, que se opuseram com firmeza até ao apito final, sustendo todas as investidas do conjunto orientado por Bino Maçães. O técnico do Sp. Braga B acabou por ser expulso, mas não deixou de festejar um triunfo difícil mas justo.