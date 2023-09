Sporting B derrotado pelo Caldas em Alcochete

Numa tarde de muito calor, o Caldas venceu o Sporting B por 3-1, num jogo em que foi superior a uma equipa leonina que cometeu muitos erros. O primeiro surgiu aos 4 minutos: bola em profundidade, o central dos leões Miguel Alves escorregou e Miguel Rebelo aproveitou, apesar de estar fora-de-jogo na altura do passe. Em desvantagem, a turma de Filipe Çelikkaya tentou assumir as rédeas da partida, mas não conseguiu ultrapassar a barreira defensiva do Caldas. Antes do intervalo, a equipa forasteira beneficiou de um penálti, desperdiçado por Leandro Borges e que deixou Tarzan K.O..

No reatamento, o conjunto de José Vala marcou dois golos de rajada. De livre direto, Henrique Henriques viu a bola esbarrar na trave, bater em Diego Calai e entrar na baliza e logo de seguida, numa perda de bola de Chico Lamba, Miguel Rebelo fugiu pela esquerda e assistiu Pepo. Antes do apito final e dois minutos depois de entrar em campo, Mauro Couto ainda reduziu, mas já não havia volta a dar.